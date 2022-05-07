Мостовой: у «Спартака» появляется уверенность перед матчем с «Енисеем» в полуфинале КР

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» — 3:1.

«Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Уверенность у команды появляется», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, екатеринбургскому клубу очки в матче с московской командой были нужнее в контексте борьбы за выживание в чемпионате России.

Напомним, что «Спартак» (37 очков) расположился на восьмом месте таблицы РПЛ. «Урал» занимает 14-ю строчку, набрав 27 очков.

Матч красно-белых состоится 11 мая с «Енисеем» в рамках полуфинала Кубка России. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу красно-белых над «Уралом».