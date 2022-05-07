Мостовой: у «Спартака» появляется уверенность перед матчем с «Енисеем» в полуфинале КР

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на победу красно-белых в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом» — 3:1.
Мостовой: у «Спартака» появляется уверенность перед матчем с «Енисеем» в полуфинале КР
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Конечно, победа над «Уралом» придаст красно-белым необходимый импульс перед матчем с «Енисеем». Это очень хорошо! Уверенность у команды появляется», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, екатеринбургскому клубу очки в матче с московской командой были нужнее в контексте борьбы за выживание в чемпионате России.

Напомним, что «Спартак» (37 очков) расположился на восьмом месте таблицы РПЛ. «Урал» занимает 14-ю строчку, набрав 27 очков.

Матч красно-белых состоится 11 мая с «Енисеем» в рамках полуфинала Кубка России. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу красно-белых над «Уралом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить