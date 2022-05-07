Комбаров высказался о победе «Спартака» над «Уралом» в матче РПЛ

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на победу красно-белых над «Уралом» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 3:1.
Комбаров высказался о победе «Спартака» над «Уралом» в матче РПЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Для «Спартака» это хороший результат. Дай бог, чтобы они выиграли оставшиеся матчи в сезоне. Неважно — восьмое или седьмое положение в таблице. Мне кажется, что для болельщиков есть только одно место для столичного клуба — первое», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что место в призовой тройке тоже было бы престижно, несмотря на отсутствие российских команд в еврокубках. По его словам, сейчас клубу необходимо надеяться на победу в Кубке России.

По итогам 28-го тура РПЛ «Спартак» занимает восьмую строчку с 37 очками.

Следующий матч красно-белых состоится 11 мая с «Енисеем» в рамках полуфинала Кубка России. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, какие чувства испытывает к московскому клубу.

 

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