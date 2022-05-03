Дубли Бикфалви и Соболева, гол Луценко первым касанием и антирекорд Слуцкого: чем запомнился 27-й тур РПЛ

Дубль Эрика Бикфалви помог «Уралу» выиграть у «Динамо» в Москве, а удар Даниила Уткина из-за штрафной позволил «Ахмату» взять в Грозном верх над ЦСКА. Леонид Слуцкий в матче с «Сочи» потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере, а Паоло Ваноли одержал первую волевую победу со «Спартаком» в сезоне. Голы Гамида Агаларова с пенальти и Евгения Луценко первым касанием после выхода на замену позволили «Уфе» и «Арсеналу» добыть ничьи и сохранить шансы на выживание. Чем запомнился 27-й тур РПЛ — в материале RT.

Сенсационная осечка «Динамо»

Главным событием 27-го тура РПЛ стало досрочное чемпионство «Зенита». Благодаря сенсационной домашней осечке «Динамо» в матче с аутсайдером «Уралом» петербуржцы получили возможность досрочно обеспечить себе первое место и воспользовались ей. Остаётся констатировать, что подопечные Сандро Шварца посыпались в решающий момент во втором сезоне подряд. В прошлом они упустили шанс завоевать медали и финишировали седьмыми, а этом потерпели два поражения подряд и открыли главному конкуренту дорогу к титулу.

Причём в начале встречи ничто не предвещало беды. Хозяева владели подавляющим преимуществом и уже на седьмой минуте открыли счёт после подачи корнера. Арсен Захарян отметился шестым голом в текущем розыгрыше национального первенства. Однако в середине первого тайма гости, которые до этого практически не пересекали центр поля, забили два мяча за четыре минуты и перевернули ход неудачно складывающегося противостояния. Антона Шунина огорчили Эрик Бикфалви и Даниэль Мишкич.

Окончательно всё стало понятно после того, как румын оформил дубль. Опытный нападающий проводит очередной сильный сезон. Только в РПЛ он отличился уже восемь раз, тогда как вся команда — 21. А вот Шунин игру провалил. При четырёх выстрелах в створ он пропустил трижды, причём дважды — в ближний угол.

В концовке вышедший на замену Клинтон Н'Жье сократил отставание «Динамо» до минимума, но на большее москвичей не хватило. Они умудрились потерпеть поражение, хотя по количеству ударов превзошли соперника почти в три раза — 25:9. Но, дважды пропустив, они так и не смогли прийти в себя.

Кошмарный разгром «Рубина»

Ну а главным неудачником тура можно признать «Рубин». После ничьей со «Спартаком» и победы над «Арсеналом» казалось, казанцы немного пришли в себя. Однако домашнюю встречу с «Сочи» они провалили и потерпели самое крупное поражение в истории в рамках элитного дивизиона чемпионата страны — 0:6. Для Леонида Слуцкого оно также стало крупнейшим в карьере. Ну а после ничьей в матче «Арсенал» — «Нижний Новгород» его подопечные вовсе опустились в зону стыков.

Описывать всё происходившее на «Ак Барс Арене» не имеет смысла. Гости буквально разрывали соперника в быстрых атаках и создавали у ворот Юрия Дюпина один момент за другим. Обороны и опорной зоны хозяев будто не существовало вовсе — настолько легко оппонент плёл комбинации.

Удивительно, что в такой результативной игре никто не забил больше мяча. Зато 11-м голом в чемпионате отметился Матео Кассьерра, который делит третье место в гонке бомбардиров турнира с Артёмом Дзюбой и Фёдором Смоловым. Великолепно проявили себя и вышедшие на замену исполнители. Кирилл Заика, Георгий Мелкадзе и Ивелин Попов поразили чужие ворота, а двое последних вдобавок ассистировали партнёрам.

Блеклое выступление ЦСКА

Не лучшим образом идут дела и у бывшей команды Слуцкого — ЦСКА. В последних пяти турах армейцы одержали лишь одну победу при двух ничьих и таком же количестве поражений. После успеха в московском дерби с «Динамо» болельщики поверили в окончание неудачного отрезка, но спустя неделю футболисты снова разочаровали.

Причём красно-синие на выезде умудрились уступить «Ахмату», который всегда считался для них удобным соперником. Показательная статистика: грозненцы проиграли москвичам восемь раз подряд, ни разу даже не сумев отличиться.

Прервал серию проводящий потрясающий сезон Даниил Уткин. В самом начале второго тайма он открыл счёт неожиданным дальним ударом. Игорь Акинфеев оказался поставлен в тупик траекторией полёта мяча и не смог выручить партнёров. А полузащитник отметился седьмым голом из-за пределов штрафной. В текущем сезоне больше не забивал никто не только в РПЛ, но и в пятёрке ведущих первенств Европы. Лучший результат у Фабиана Руиса из «Наполи» — шесть. А на 97-й минуте Уткин вдобавок выполнил результативную передачу на Бернарда Беришу.

ЦСКА же полностью провалил матч и не создал ни одного опасного момента. Гиорги Шелия откровенно скучал на последнем рубеже, ведь ему пришлось лишь раз спасти команду. А Алексей Березуцкий после финального свистка прямо признал, что его подопечные уступили заслуженно.

Фантастическое везение «Краснодара»

«Ростов», в отличие от «Ахмата», снова ничего не сумел поделать с неудобным оппонентом в лице «Краснодара». В последних 18 южных дерби во всех турнирах жёлто-синие одержали лишь одну победу. На этот раз они подходили к игре в роли фаворитов, ведь после возвращения на пост главного тренера Валерия Карпина поймали кураж. Да и старт полностью остался за гостями. Причём открыл счёт уже на четвёртой минуте воспитанник «быков» Николай Комличенко. Нападающий впервые поразил ворота родной команды.

Однако удачное начало расхолаживающе подействовало на ростовчан, и они умудрились быстро пропустить дважды. Сначала Никита Кривцов отметился дебютным голом в РПЛ, а затем Игорь Калинин неуклюже срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга. В дальнейшем хозяева владели инициативой и неоднократно могли увеличить преимущество.

А вот во второй половине встречи на поле были только жёлто-синие. Они регулярно убегали в фирменные контратаки и врывались в свободные зоны на чужой половине. Но каким-то чудом огорчить Матвея Сафонова больше не удалось. Фортуна в этот вечер оказалась на стороне хозяев. Чего стоят хотя бы два выноса Егора Сорокина с линии собственных ворот. Так подопечные Карпина прервали четырёхматчевую победную серию в РПЛ. Вдобавок они из-за травмы лишились весной пробившегося в основу полузащитника Кирилла Щетинина.

Первый камбэк «Спартака»

Два разных тайма провёл и «Спартак» в домашнем матче с «Крыльями Советов». Первый полностью остался за самарцами. Они чаще владели мячом и регулярно на скорости проходили оборону хозяев. Москвичам ещё повезло пропустить только раз. Причём вновь не обошлось без пенальти в их ворота, третьего за последние два тура. На этот раз судья Евгений Турбин, посмотрев повтор, указал на точку за игру рукой Самуэля Жиго. Александр Селихов был близок к тому, чтобы парировать очередной одиннадцатиметровый, но от его ноги после удара Юрия Горшкова мяч всё же залетел в сетку.

Во втором тайме ход игры полностью поменялся. Во многом этому поспособствовали удачные рокировки Паоло Ваноли. В частности, уже в перерыве он бросил в бой Шамара Николсона вместо Михаила Игнатова и перешёл на схему с двумя нападающими. Задумка моментально сработала. По истечении часа игры ямаец заработал пенальти, а Александр Соболев его реализовал.

Положительно сказалось на действиях красно-белых в атаке и появление восстановившегося от травмы Квинси Промеса. Игорь Осинькин ответил выходом третьего центрального защитника, но это не помогло. В концовке Соболев как раз после удара нидерландца и сейва Ивана Ломаева добил мяч в сетку. Матео Барач вынес его уже из-за «ленточки», что не ускользнуло от внимания арбитров. Соболев оформил первый дубль в текущем сезоне, причём во встрече с бывшим коллективом. А «Спартак» одержал дебютную волевую победу и как минимум избежал прямого вылета в ФНЛ.

Спасения «Уфы» и «Арсенала»

Не менее интересные события произошли в нижней части турнирной таблицы, ведь сразу шесть команд рискуют как минимум попасть в стыки. В 27-м туре четыре из них встретились между собой. Однако важнейшую победу одержать никому не удалось — оба матча завершились вничью.

«Химки» были очень близки к тому, чтобы дома обыграть «Уфу». Илья Кухарчук открыл счёт по истечении получаса противостояния, и хозяева удерживали его почти до финального свистка. При этом ещё раньше, на 12-й минуте, они остались в меньшинстве. Эльмир Набиуллин получил прямую красную карточку за грубый фол на Александре Беленове. Вратарь тоже не смог продолжить игру и пропустит концовку сезона.

В большинстве башкортостанцы владели подавляющим преимуществом и, в частности, нанесли 15 ударов по воротам, но не могли ничего противопоставить Илье Лантратову. Пробить его удалось лишь с точки. На 91-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти и отметился 18-м голом в сезоне. А наставник подмосковной дружины Сергей Юран после финального свистка настолько сильно возмущался работой арбитра, что также оказался удалён.

Миром разошлись и «Арсенал» с «Нижним Новгородом», хотя по ходу первого тайма казалось, шансов у туляков нет. Уже к 30-й минуте они пропустили два безответных мяча за авторством Кирилла Гоцука и Николая Калинского. Однако в добавленное к первому тайму время Сергей Ткачёв сократил отставание до минимума.

Это придало «канонирам» сил, и после перерыва они обрушили на ворота оппонента шквал атак. В конце концов навал принёс результат. Не сбил с толку подопечных Миодрага Божовича даже нереализованный одиннадцатиметровый. Проводивший дебютную игру в РПЛ Никита Гойло парировал бесхитростный выстрел Джордже Деспотовича прямо по центру. Серб тут же уступил место на поле Евгению Луценко, и тот первым касанием восстановил статус-кво. Правда, ничья вряд ли сильно обрадовала болельщиков хозяев, ведь «Арсенал» не знает побед в чемпионате с начала декабря и располагается на последнем месте.