«Химки» обжалуют удаление Юрана в матче с «Уфой»
«Никакой красной карточки у Юрана не было, конечно. Сергей Николаевич назвал его чудотворцем? Так Левников должен быть рад, его в столь высокое звание определили. Мы будем бороться за Юрана», — цитирует Терюшкова РИА Новости.
После матча был удалён главный тренер подмосковной команды Сергей Юран. Он получил красную карточку из-за споров с главным арбитром матча Кириллом Левниковым.
Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.