«Химки» обжалуют удаление Юрана в матче с «Уфой»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался об удалении главного тренера команды Сергея Юрана после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).

«Никакой красной карточки у Юрана не было, конечно. Сергей Николаевич назвал его чудотворцем? Так Левников должен быть рад, его в столь высокое звание определили. Мы будем бороться за Юрана», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

После матча был удалён главный тренер подмосковной команды Сергей Юран. Он получил красную карточку из-за споров с главным арбитром матча Кириллом Левниковым.

Ранее Сергей Юран заявил, что его удалили из-за слова «чудотворцы» в адрес судей.

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