Сёмин заявил, что судьи меньше всего ошибались в пользу «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причины четвёртого подряд чемпионства «Зенита».

«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи. Это закономерность. Они стали чемпионами за счёт своей игры и профессиональной организации дела», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России.