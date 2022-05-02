Сёмин заявил, что судьи меньше всего ошибались в пользу «Зенита»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал причины четвёртого подряд чемпионства «Зенита».

«В пользу «Зенита» меньше всего ошибались судьи. Это закономерность. Они стали чемпионами за счёт своей игры и профессиональной организации дела», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с завоеванием золотых медалей чемпионата России.

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