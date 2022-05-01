Березуцкий: ЦСКА не мог рассчитывать на большее в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от грозненского «Ахмата».

«Играли сегодня плохо, рассчитывать на большее не могли и закономерно проиграли. Всё заслуженно, поздравляю «Ахмат» с победой», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Ахмат» — на восьмой позиции (35 очков).

Ранее «Ахмат» победил в РПЛ впервые с февраля, прервав серию из семи матчей.