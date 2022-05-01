«Ахмат» победил в РПЛ впервые с февраля, прервав серию из семи матчей

Грозненский «Ахмат» на своём поле переиграл московский ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Ахмат» победил впервые с февраля, прервана серия из семи матчей. Тогда, 27 февраля, грозненский клуб обыграл «Уфу» (2:1).

ЦСКА продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Ахмат» — на восьмой позиции (35 очков).

Ранее гол Гамида Агаларова на 92-й минуте спас «Уфу» от поражения в матче с «Химками».