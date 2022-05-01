Гол Агаларова на 92-й минуте спас «Уфу» от поражения в матче с «Химками»

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В матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» на своём после вничью сыграли с «Уфой».
Гол Агаларова на 92-й минуте спас «Уфу» от поражения в матче с «Химками»
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Встреча на стадионе «Арена Химки» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев голом отметился Илья Кухарчук на 31-й минуте. В компенсированное время нападающий «Уфы» Гамид Агаларов реализовал пенальти.

«Химки» остались в меньшинстве на 12-й минуте. Красную карточку получил Эльмир Набиуллин.

Таким образом, подмосковный клуб поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Уфа» — на 15-й позиции (23 очка).

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