Червиченко: Дзюба ревностно относится к тому, что у Сергеева получается в «Зените»

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о конкуренции между нападающими Артёмом Дзюбой и Иваном Сергеевым в санкт-петербургском «Зените».

«То, что Дзюба ревностно относится к тому, что у Сергеева получается, ничего хорошего для команды не несёт. На сегодняшний день пользы от Сергеева больше. Честно говоря, я сам не верил, что у него получится», — цитирует Червиченко РИА Новости.

Напомним, что Дзюба в прямом эфире резко высказался в адрес комментатора Константина Генича после истории со спором. Футболист и комментатор поспорили, сможет ли Иван Сергеев забить восемь мячей в чемпионате. Футболист достиг этой отметки, и Дзюба проспорил Геничу.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин встал на сторону Дзюбы в конфликте с Геничем.

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