Промес: в игре с «Крыльями Советов» мы перебороли проблемы

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился впечатлениями от победы в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Мы много работали, и сложно смириться с нашим положением в таблице. В игре с «Крыльями» перебороли проблемы: мы проигрывали, но сумели взять три очка. И каждый получил заряд позитивной энергии. Не устаю говорить о том, что мы соскучились по фанатам», — заявил Промес в интервью YouTube-каналу клуба.

Игра закончилась со счётом 2:1. В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. У «Крыльев Советов» отличился Юрий Горшков с пенальти.

Таким образом, московский клуб избежал прямого вылета из РПЛ. «Спартак» (34 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) — на седьмой строчке.

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