Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева

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Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о своей реакции на гол нападающего Александра Соболева в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Соболева
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«Мой забег после гола? Мы единое целое. Я часть команды. У меня тоже есть чувства, я работаю с ребятами каждый день. Я верил, верю и продолжаю верить в себя», — цитирует Ваноли «Чемпионат».

Игра закончилась со счётом 2:1. В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. У «Крыльев Советов» отличился Юрий Горшков с пенальти.

Таким образом, московский клуб избежал прямого вылета из РПЛ. «Спартак» (34 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) — на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» напрямую не вылетит в ФНЛ.

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