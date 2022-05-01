«Спартак» напрямую не вылетит в ФНЛ

Московский «Спартак» на своём поле одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Игра закончилась со счётом 2:1. В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. У «Крыльев Советов» отличился Юрий Горшков с пенальти.

Таким образом, московский клуб избежал прямого вылета из Российской премьер-лиги (РПЛ). «Спартак» (34 очка) поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (38) — на седьмой строчке. За три тура до окончания первенства РПЛ столичный клуб отделяет от зоны вылета 12 очков.

Ранее сообщалось, что «Спартак» добыл первую волевую победу в РПЛ сезона-2021/22.