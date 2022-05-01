«Спартак» добыл первую волевую победу в РПЛ сезона-2021/22

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Московский «Спартак» на своём поле одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.
«Спартак» добыл первую волевую победу в РПЛ сезона-2021/22
  • РИА Новости

Игра закончилась со счётом 2:1. В составе «Спартака» дубль оформил Александр Соболев. Форвард красно-белых отметился голами на 61-й (пенальти) и 83-й минутах матча. У «Крыльев Советов» отличился Юрий Горшков (на 31-й минуте, пенальти).

Таким образом, команда Паоло Ваноли одержала первую победу в текущем сезоне. «Спартак» являлся единственной командой Российской премьер-лиги (РПЛ), которая не добывала волевых побед в матчах сезона-2021/22.

«Спартак» также избежал прямого вылета из РПЛ после победы над «Крыльями».

Столичная команда (34 очка) поднялась на девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» (38) — на седьмой строчке. За три тура до окончания чемпионата «Спартак» отделяет от зоны вылета 12 очков.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил работу Сергея Семака на посту наставника санкт-петербургского «Зенита».

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