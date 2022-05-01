Грушевский: ощущение, что футболисты ЦСКА всю ночь отмечали победу в Кубке Гагарина
«Есть ощущение, что наши футболисты вчера всю ночь отмечали победу с хоккеистами в Кубке Гагарина. Это чудовищный матч, у ЦСКА не получалось ровным счётом ничего. Абсолютно заслуженная победа «Ахмата», — цитирует Грушевского «Спорт-Экспресс».
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. ЦСКА, набравший 47 очков, продолжает занимать четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 35 очками — на восьмой позиции.
Ранее «Ахмат» победил в РПЛ впервые с февраля, прервав серию из семи матчей.