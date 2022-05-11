Мостовой: «Енисей» и «Аланию» нужно поздравить с тем, что они дошли до полуфинала КР

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над красноярским «Енисеем» (3:0) в полуфинальном матче Кубка России.
Мостовой: «Енисей» и «Аланию» нужно поздравить с тем, что они дошли до полуфинала КР
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Кто там мог думать, что «Енисей» и «Алания» что-то могут: ребят, вы чего говорите? Их нужно поздравить, что они дошли до полуфинала», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его словам, красноярский клуб пытался держать мяч, но команды играли не на равных.

В полуфинале «Динамо» на своём поле разгромило «Аланию» со счётом 3:0. Финальный матч между «Спартаком» и бело-голубыми состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее бывший футболист красно-белых Александр Самедов отреагировал на победу московского клуба.

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