Самедов высказался о победе «Спартака» над «Енисеем» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов отреагировал на победу московского клуба в полуфинале Кубка России над «Енисеем».

«Хороший результат, финал будет интересным. Давно «Динамо» и «Спартак» не выигрывали кубок. Это будет отличный финал, это хорошо для всего российского футбола», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.

Таким образом, красно-белые в финале Кубка России встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России.