Самедов высказался о победе «Спартака» над «Енисеем» в Кубке России
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Хороший результат, финал будет интересным. Давно «Динамо» и «Спартак» не выигрывали кубок. Это будет отличный финал, это хорошо для всего российского футбола», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».
Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Паоло Ваноли.
Таким образом, красно-белые в финале Кубка России встретятся со столичным «Динамо». Матч пройдёт 29 мая на стадионе «Лужники».
Ранее главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, за счёт чего «Динамо» обыграло «Аланию» в полуфинале Кубка России.