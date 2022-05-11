Агент Языджи рассказал, когда футболист полностью восстановится от травмы

Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал состояние своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно около двух-трёх недель, чтобы полностью её вылечить. Он отдохнёт, когда закончится сезон, тогда спина придёт в норму», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 15 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о выкупе контракта Языджи.