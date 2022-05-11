Агент Языджи рассказал, когда футболист полностью восстановится от травмы

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Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал состояние своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.
Агент Языджи рассказал, когда футболист полностью восстановится от травмы
  • РИА Новости

«На следующий матч против «Краснодара» Юсуф поедет на поезде вместе с командой. Да, спина продолжает его беспокоить, ему нужно около двух-трёх недель, чтобы полностью её вылечить. Он отдохнёт, когда закончится сезон, тогда спина придёт в норму», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

Турецкий футболист перешёл в столичный клуб зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — ЦСКА пройдёт 15 мая. Начало — в 19:00 мск.

Ранее в ЦСКА отреагировали на информацию о выкупе контракта Языджи.

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