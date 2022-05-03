В ЦСКА отреагировали на информацию о выкупе контракта Языджи

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова Адама Чебеджи, агента полузащитника столичного клуба Юсуфа Языджи о том, что футболист останется в расположении армейцев.

«Клуб ранее уже сообщал, что ситуация по Языджи разрешится в конце мая. В данном случае всё остаётся без изменений: и желание клуба, и ежедневный мониторинг ситуации», — цитирует Брейдо «Чемпионат».

По его словам, не стоит воспринимать желание 25-летнего хавбека выиграть с красно-синими чемпионат России в следующем году как новость о трансфере.

Напомним, что турецкий футболист перешёл в ЦСКА зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что армейцы намерены выкупить контракт Языджи у «Лилля».