Колосков — о выкупе контракта Языджи: он нужен ЦСКА
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«Если ЦСКА предложил Языджи контракт на три года, значит, он нужен команде. Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате. Для нашего чемпионата такие игроки — находка, на подобных футболистов будут ходить болельщики», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».
25-летний хавбек перешёл в ЦСКА зимой на правах аренды из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.