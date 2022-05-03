Колосков — о выкупе контракта Языджи: он нужен ЦСКА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что ЦСКА намерен выкупить контракт полузащитника Юсуфа Языджи у «Лилля».
Колосков — о выкупе контракта Языджи: он нужен ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Если ЦСКА предложил Языджи контракт на три года, значит, он нужен команде. Он оригинальный игрок, которого нет в нашем чемпионате. Для нашего чемпионата такие игроки — находка, на подобных футболистов будут ходить болельщики», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

25-летний хавбек перешёл в ЦСКА зимой на правах аренды из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

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