Агент Языджи: ЦСКА выкупит Юсуфа за €11 млн

Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее своего клиента, полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи.

«ЦСКА выкупит Юсуфа, если всё останется так же и больше ничего плохого не случится. Срок контракта — три года, сумма выкупа — €11 млн. Ему очень нравится в команде, он не оставит её в такое тяжёлое время. Юсуф не из таких», — приводит слова Чебеджи Sport24.

25-летний хавбек перешёл в ЦСКА зимой из «Лилля» и с тех пор провёл за российскую команду 11 матчей, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Чебеджи заявил, что турецкий футболист не станет покидать московскую команду из-за отстранение российских клубов от турниров под эгидой УЕФА.