Агент Языджи: Юсуф не покинет ЦСКА из-за санкций УЕФА

Адем Чебеджи, агент нападающего ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что турецкий футболист не станет покидать московскую команду из-за отстранение российских клубов от турниров под эгидой УЕФА.

«Юсуф не оставляет своих друзей одних в трудную минуту. Так будет и сейчас. В трудные времена он будет поддерживать ЦСКА и продолжит бороться за его успех в следующем году», — цитирует футбольного агента «Спорт-Экспресс».

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.