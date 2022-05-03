В Госдуме считают дискриминацией решения УЕФА против российского футбола

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на решение УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от матчей международного сезона-2022/23.

«Меня беспокоит формулировочка. России не место в футбольной семье? Настоящее хамство! Что значит «нет места»? А кому есть? Почему нам нет? Пусть объясняют, кто вообще право определять и где вообще в уставе это прописано! Абсолютно непрофессиональное заявление со стороны УЕФА», — цитирует Свищёва Sport24.

По его мнению, такие слова от официальной инстанции недопустимы. Также он призвал людей из УЕФА изучить разницу между спортом и политикой.

Вместо того чтобы максимально дистанцировать и оберегать спорт от политики и сегодняшний мировых проблем, они пытаются все замкнуть.

«Это дискриминация по национальному признаку! Далеко даже ходить не надо. И РФС, и наши клубы должны постараться найти возможность юридически оспорить данное решение. Это нужно сделать обязательно!» — заявил парламентарий.

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о решении УЕФА против российского футбола.