Юрист предположила, что ждёт российский футбол после введения УЕФА новых санкций

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Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, как решения УЕФА могут повлиять на российский футбол.

«Федерации, думаю, просто так не изменят своей позиции. Тут либо вердикт CAS в пользу России (что бывало: например, 28 участников Олимпиады в Сочи в 2018 году, Камила Валиева — в этом), либо новая рекомендация МОК о снятии ограничений», — цитирует Анцелиович «Чемпионат».

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.

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