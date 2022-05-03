Юрист предположила, что ждёт российский футбол после введения УЕФА новых санкций

Спортивный юрист Анна Анцелиович ответила на вопрос, как решения УЕФА могут повлиять на российский футбол.

«Федерации, думаю, просто так не изменят своей позиции. Тут либо вердикт CAS в пользу России (что бывало: например, 28 участников Олимпиады в Сочи в 2018 году, Камила Валиева — в этом), либо новая рекомендация МОК о снятии ограничений», — цитирует Анцелиович «Чемпионат».

2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира 2023 года.

Помимо прочего, УЕФА отклонил заявки России на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

Ранее в Госдуме назвали дискриминацией решения УЕФА против российского футбола.