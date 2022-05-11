Мостовой не считает, что «Зенит» прогрессирует под руководством Семака

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой сказал, что под руководством главного тренера «Зенита» Сергея Семака клуб не развивается и стоит на месте.

«Особого прогресса не наблюдается. Если команда занимала в прошлом сезоне девятое место, а в нынешнем — второе или третье, это эволюция. Когда только начинается сезон, мы даём прогноз 90%, что «Зенит» выиграет РПЛ», — цитирует Мостового «Спорт уикенд».

По его словам, команда Семака пытается быть похожей на «Баварию», однако четыре года не может выйти из группы Лиги чемпионов. Он также предположил, что клуб из Санкт-Петербурга не будет выигрывать чемпионат с большим отрывом, если из него уедут легионеры.

Напомним, что сине-бело-голубые в матче 27-го тура переиграли «Локомотив» (3:1) и досрочно оформили победу в чемпионате России сезона-2021/22. Команда Сергея Семака четвёртый раз подряд выиграла золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Мостовой поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России по футболу.