Мостовой считает «Динамо» и «Спартак» фаворитами в полуфинальных матчах Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о полуфинальных матчах Кубка России по футболу.

«Бело-голубые — фаворит. Думаю, завтра мы увидим «Динамо» более внятным. Ясно, что «Алания» будет пытаться: для них это матч всей жизни. У «Спартака» всё то же самое. Я не знаю, что должно произойти, чтобы бело-голубые и красно-белые проиграли дома», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что в полуфинальных встречах Кубка России «Динамо» сыграет дома с «Аланией» на «ВТБ Арене» 10 мая. Начало — в 16:30 мск.

«Спартак» примет «Енисей» на стадионе «Открытие Арена» 11 мая. Начало — в 19:30 мск.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о матчах 1/2 КР.