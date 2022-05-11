«Зенит» выкупит Лантратова у «Химок» за €3,5 млн

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Стала известна сумма, за которую «Зенит» готов выкупить вратаря «Химок» Илью Лантратова.
«Зенит» выкупит Лантратова у «Химок» за €3,5 млн
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

Как сообщает «РБ Спорт», петербургский клуб может заплатить за трансфер голкипера €3,5 млн.

Переход 26-летнего футболиста может быть завершён в течение двух недель.

Лантратов перешёл в «Химки» летом 2019 года из воронежского «Факела». В сезоне-2021/22 в 28 матчах чемпионата России он пропустил 44 мяча и провёл девять сухих игр.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что «Зенит» интересуется Лантратовым.

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