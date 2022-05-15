Чистяков считает закономерным ничейный результат в матче «Спартак» — «Зенит»

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Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1).
Чистяков считает закономерным ничейный результат в матче «Спартак» — «Зенит»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Игра получилась тяжёлой, потратили много сил. Было много контратак в концовке игры. Думаю, что результат закономерный. У «Спартака» было не так много моментов», — сказал Чистяков в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что в концовке команда потратила много сил, так как ей нужно было отыгрываться. По его словам, полузащитники даже немного забывали про оборону, из-за чего защитникам нельзя было подниматься высоко.

Ранее сообщалось, что гол с пенальти на 92-й минуте принёс «Зениту» ничью в матче РПЛ со «Спартаком».

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