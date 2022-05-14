Сценарий на зависть: как «Динамо» забило три мяча к 38-й минуте, но упустило победу над «Локомотивом»

«Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Динамо» в 29-м туре чемпионата России по футболу. После первого тайма подопечные Сандро Шварца вели со счётом 3:1, но после перерыва пропустили дважды за семь минут. В составе гостей эффектным голом отметился Арсен Захарян, а Фёдор Смолов забил 94-й мяч в РПЛ и сравнялся по этому показателю с Романом Павлюченко. В свою очередь, у хозяев одними из главных героев встречи стали Ян Кухта и Гирано Керк, принявшие участие в обеих результативных атаках во втором тайме.

После трёх подряд поражений в чемпионате страны, включая фиаско в Самаре, дела «Динамо» постепенно стали налаживаться. Сначала подопечные Сандро Шварца разгромили «Аланию» и впервые с 2012 года вышли в финал Кубка России, а затем обидную осечку допустил конкурент в борьбе за серебряные медали РПЛ. «Сочи» нанёс 22 удара по воротам «Нижнего Новгорода» и почти весь второй тайм провёл в большинстве, но так и не смог забить одному из аутсайдеров турнира (0:0). В итоге команда Владимира Федотова хоть и обошла москвичей в турнирной таблице, но резко увеличила их шансы на итоговый успех в сражении за награды. Чтобы занять второе место, бело-голубым было достаточно дважды сыграть вничью в двух заключительных турах — сначала с «Локомотивом», а затем с самими южанами.

Что касается железнодорожников, то говорить об отсутствии мотивации не приходилось. Они хоть и потеряли шансы пятый год подряд завершить сезон в тройке, но продолжали претендовать на четвёртую строчку. Для этого им было необходимо выигрывать в двух оставшихся встречах и надеяться на очковые потери ЦСКА и «Краснодара». И с учётом того, что в 29-м туре тем предстояло помериться силами друг с другом, «Локомотив» вполне имел возможность заскочить в топ-4 и немного скрасить впечатление от не самого удачного первенства, прошедшего под знаком глобальной перестройки команды.

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Болельщиков настораживал лишь тот факт, что последнего серьёзного соперника красно-зелёные обыгрывали ещё в начале апреля. В 23-м туре был побеждён «Спартак», после чего «Локомотив» взял верх только над «Нижним Новгородом» и «Рубином», потерпев три поражения. При этом игра коллектива также оставляла желать лучшего. Железнодорожники не только испытывали проблемы в атаке, но и в обороне смотрелись катастрофически. Больше опасных моментов соперникам позволил создать лишь «Арсенал», а по количеству пропущенных мячей они и вовсе делили с туляками первую строчку.

И с началом отчётного матча стало ясно, что в противостоянии с «Динамо» у «Локомотива» не получится подправить эту статистику. Гости хоть и меньше владели мячом, но регулярно проникали в штрафную противника, заставляя Маринато Гилерме раз за разом вступать в игру. И тот не выдержал такого давления. На девятой минуте опытный голкипер ошибся и отдал пас Фёдору Смолову, а тот не простил экс-партнёра по команде. Нападающий прервал сухую серию из двух матчей и сравнялся с Романом Павлюченко по числу голов в чемпионате России (94). Больше только у Александра Кержакова (133) и Артёма Дзюбы (148). Правда, отмечать это достижение форвард бело-голубых не стал из уважения к бывшему клубу.

В целом в нападении «Динамо» смотрелось очень впечатляюще и не давало и повода вспомнить об отсутствии не только главного тренера, но и ряда сильнейших футболистов. Сандро Шварц, Никола Моро и Вячеслав Грулёв пропускали встречу из-за дисквалификации, Диего Ласкальт и Денис Макаров — из-за травм. В этой ситуации на ведущие роли вышли Арсен Захарян и Даниил Лесовой, продолжающий набирать форму после операции на крестообразной связке. На двоих они нанесли пять ударов за тайм. Но если второй лишь проверил на прочность каркас ворот, то первый стал автором гола-шедевра. С третьей попытки он застал Гилерме врасплох, попав точно в дальнюю девятку с 23 м.

А уже спустя пять минут «Динамо» отличилось в третий раз. Пусть Лесовой и не смог забить сам, зато помог заработать 11-метровый. Именно он чуть было не организовал Смолову выход один на один с вратарём, но в дело вмешался Тин Едвай. Хорват сбил нападающего и не оставил Сергею Иванову иного выбора, кроме как указать на точку. К ней подошёл штатный пенальтист бело-голубых Даниил Фомин и легко разобрался с Гилерме.

Однако двум точным ударам «Динамо» предшествовал ответ «Локомотива», и одним из действующих лиц вновь выступил Фомин. При попытке передачи он попал мячом по своей ноге и спровоцировал атаку на собственные ворота, завершившуюся угловым. Наир Тикнизян великолепно исполнил подачу, а оказавшийся без опеки Едвай неотразимо пробил под перекладину. Но больше шансов отличиться у «Локомотива» в первом периоде не было. Рифат Жемалетдинов и Гирано Керк пытались что-то создавать на чужой половине, но оборона «Динамо» не давала сбоев.

Начало второго игрового отрезка получилось не самым ярким. Хозяева хоть и продолжали владеть территориальным преимуществом, конвертировать его в острые эпизоды не могли. Вплоть до того момента, как Марвин Комппер решился выпустить на поле двух футболистов, по неясным причинам оставшихся на скамейке. В игру вступили Ян Кухта и Вильсон Изидор, а уже спустя пять минут «Локомотив» сделал первый шаг на пути к камбэку. Керк шикарным пасом вывел чеха один на один с Антоном Шуниным, а тот хладнокровно расправился с вратарём. Правда, у гостей возникли подозрения на офсайд, но их быстро развеяли видеоассистенты.

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Спустя ещё семь минут «Локомотив» вновь воспользовался тотальной неразберихой в защитных порядках «Динамо» и восстановил паритет. На этот раз в комбинации поучаствовала вся атакующая четвёрка: Жемалетдинов исполнил великолепный заброс на Изидора, а тот скинул на Кухту. Удар Яна чудом заблокировал Роман Евгеньев, но самоотверженные действия защитника не позволили избежать гола. На дальней штанге отскок подкараулил Керк.

Лишь после этого «Динамо» проснулось и вновь стало отвечать на выпады оппонента. Этому также поспособствовали замены, проведённые ассистентом главного тренера Волканом Булутом. Подуставшего Смолова сменил Константин Тюкавин, а выступившего невыразительно Клинтона Н’Жье — Ярослав Гладышев. Именно молодые воспитанники бело-голубых чуть было не помогли команде вырвать победу в дерби. Но передачей первого не смог воспользоваться Захарян, а второму немного не хватило точности. Обводящий удар с правой границы штрафной был что надо, но мяч немного разминулся со штангой.

На третьей компенсированной минуте к основному времени «Локомотив» имел возможность окончательно деморализовать «Динамо», а Кухта — оформить победный дубль, но в ближнем бою Шунин оказался удачливее. Бело-голубые добились приемлемого для себя результата и вернулись на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чтобы завоевать серебро, им достаточно не проиграть «Сочи» в 30-м туре. Железнодорожники же не смогли не только догнать ЦСКА, но и обойти «Краснодар». Красно-зелёные остались на шестой строчке и уже завтра могут лишиться шансов на попадание в итоговую четвёрку.