«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3, хотя после первого тайма гости выигрывали с разницей в два мяча.
В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов (9'), Арсен Захарян (35'), а также с пенальти забил Даниил Фомин (38'). Хозяева ответили голами Тина Едвая (29'), Яна Кухты (65') и Гирано Керка (72').
«Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в таблице чемпионата России по футболу. «Локомотив» (45) находится на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел из РПЛ.