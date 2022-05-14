«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами

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Московские «Локомотив» и «Динамо» не выявили победителя в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ с шестью голами
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Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:3, хотя после первого тайма гости выигрывали с разницей в два мяча.

В составе бело-голубых отличились Фёдор Смолов (9'), Арсен Захарян (35'), а также с пенальти забил Даниил Фомин (38'). Хозяева ответили голами Тина Едвая (29'), Яна Кухты (65') и Гирано Керка (72').

«Динамо» набрало 53 очка и занимает второе место в таблице чемпионата России по футболу. «Локомотив» (45) находится на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» проиграл «Уфе» и вылетел из РПЛ.

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