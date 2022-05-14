«Уфа» обыграла тульский «Арсенал» в матче РПЛ

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«Уфа» одержала победу над тульским «Арсеналом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Уфа» обыграла тульский «Арсенал» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Алексея Стукалова.

На 13-й минуте хозяев вывел вперёд Дмитрий Кабутов, на 25-й минуте счёт сравнял Кингз Кангва, а на 76-й Гамид Агаларов удвоил счёт в матче.

На 72-й минуте тульский клуб остался в меньшинстве после удаления Эванса Кангва.

«Уфа» набрала 27 очков располагается на 15-й строчке РПЛ и сравнивается по очкам с «Уралом».  «Арсенал» с 23 очками находится на последней, 16-й, строчке.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не получал от лиги никакой информации о проекте Кубка РПЛ.

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