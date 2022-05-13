Газизов рассказал, что не получал никакой информации о проекте Кубка РПЛ

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что не получал от лиги никакой информации о проекте Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов рассказал, что не получал никакой информации о проекте Кубка РПЛ
  • РИА Новости

«Никаких писем нам не приходило. У меня на этот счёт ничего нет. Технический спонсор «Уфы»? У нас всё в порядке с этим. Форма на следующий сезон у нас будет», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что четыре российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

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