Семак: рад, что «Зенит» добился ничьей в матче со «Спартаком»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
Семак: рад, что «Зенит» добился ничьей в матче со «Спартаком»
  • РИА Новости

«Тяжело складывалась игра. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором тайме пропустили быстрый гол», — цитирует Семака «Чемпионат».

Он отметил, что красно-белые хорошо пользовались зонами, которые образовались, когда «Зенит» активно пошёл в атаку.

«Рад, что смогли добиться ничьей. Команда не остановилась, играли до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть», — добавил специалист.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 1:1. На 49-й минуте Александр Соболев вывел хозяев вперёд, а в компенсированное время Андрей Мостовой с пенальти восстановил равенство.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о ничьей с «Зенитом» в 29-м туре РПЛ.

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