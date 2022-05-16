Тренер «Краснодара» Сторожук поблагодарил игроков команды за самоотдачу в матче с ЦСКА

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Алексей Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА — непростой соперник, обладающий футболистами с отличными индивидуальными качествами. В первом тайме мы были посвежее, но хотелось бы сказать слова благодарности каждому футболисту», — сказал Сторожук в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что команда смогла собраться, несмотря на большое количество травмированных футболистов, а игроки бились за каждого болельщика на стадионе.

«Сказал футболистам, что мы должны выйти и отдать все силы. Большое спасибо им за самоотдачу. Во втором тайме сказывалось мастерство игроков ЦСКА, но мы хорошо выходили в контратаки, использовали свободное пространство. Любой молодой игрок «Краснодара», который готов помочь главной команде, безусловно, будет привлекаться к играм за основу», — подчеркнул специалист.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ, при этом в составе «Краснодара» на поле вышли 11 воспитанников.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47).

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара».