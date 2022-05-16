Тренер «Краснодара» Сторожук поблагодарил игроков команды за самоотдачу в матче с ЦСКА

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Алексей Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«ЦСКА — непростой соперник, обладающий футболистами с отличными индивидуальными качествами. В первом тайме мы были посвежее, но хотелось бы сказать слова благодарности каждому футболисту», — сказал Сторожук в эфире «Матч Премьер».

Он отметил, что команда смогла собраться, несмотря на большое количество травмированных футболистов, а игроки бились за каждого болельщика на стадионе.

«Сказал футболистам, что мы должны выйти и отдать все силы. Большое спасибо им за самоотдачу. Во втором тайме сказывалось мастерство игроков ЦСКА, но мы хорошо выходили в контратаки, использовали свободное пространство. Любой молодой игрок «Краснодара», который готов помочь главной команде, безусловно, будет привлекаться к играм за основу», — подчеркнул специалист.

Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ, при этом в составе «Краснодара» на поле вышли 11 воспитанников.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА (47). 

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить