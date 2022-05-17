Олич — о Березуцком: ЦСКА купил много хороших игроков, но на поле это не видно

Бывший главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал информацию о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста наставника команды.

«Команда купила много хороших игроков. Но на поле этого не видно. Конечно, всегда будут вопросы об увольнении. И это касается не только Березуцких, а всех тренеров. Я не против них. Но если у тренера нет результата, то будут проблемы», — цитирует Олича «Спорт-Экспресс».

По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Отмечается, что специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

Напомним, что в 29-м туре РПЛ ЦСКА в гостях уступил «Краснодару» со счётом 0:1. Таким образом, краснодарский клуб обошёл армейцев в турнирной таблице чемпионата России и стал четвёртым.

Ранее в «Промсвязьбанке» сообщили, что продолжат сотрудничество с ЦСКА.