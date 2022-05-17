В «Промсвязьбанке» сообщили, что продолжат сотрудничество с ЦСКА
- РИА Новости
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«С футбольным ЦСКА мы продолжаем сотрудничать. Это профессиональный спорт, но как раз тот случай, когда сотрудничество выгодно экономически», — цитирует Бегунца ТАСС.
По его словам, важно отметить то, что одним из условий сотрудничества заключается развитие детской футбольной школы. Бегунц также подчеркнул, что в банке ежегодно смотрят на показатели и эффективность партнёрства с московским клубом.
«В межсезонье будем общаться с коллегами из клуба, но в целом у нас подписан договор на три года», — заключил он.
Напомним, что ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ. В последний раз такое было в 2001 году, серия продлилась четыре матча.
«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА, в активе которого 47 очков. Московский клуб потерял шансы на медали РПЛ в сезоне-2021/22.
Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром».