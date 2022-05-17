В «Промсвязьбанке» сообщили, что продолжат сотрудничество с ЦСКА

Директор по спортивным проектам банка Рубен Бегунц рассказал, что «Промсвязьбанк» продолжит осуществлять спонсорскую поддержку футбольному клубу ЦСКА.

«С футбольным ЦСКА мы продолжаем сотрудничать. Это профессиональный спорт, но как раз тот случай, когда сотрудничество выгодно экономически», — цитирует Бегунца ТАСС.

По его словам, важно отметить то, что одним из условий сотрудничества заключается развитие детской футбольной школы. Бегунц также подчеркнул, что в банке ежегодно смотрят на показатели и эффективность партнёрства с московским клубом.

«В межсезонье будем общаться с коллегами из клуба, но в целом у нас подписан договор на три года», — заключил он.

Напомним, что ЦСКА уступил «Краснодару» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Краснодаре завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Таким образом, москвичи потерпели третье сухое поражение подряд в РПЛ. В последний раз такое было в 2001 году, серия продлилась четыре матча.

«Краснодар» набрал 49 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, обойдя ЦСКА, в активе которого 47 очков. Московский клуб потерял шансы на медали РПЛ в сезоне-2021/22.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром».