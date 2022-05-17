СЭ: Алексей Березуцкий попросил руководство ЦСКА уволить его с поста тренера

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий в ближайшее время может покинуть свой пост.

По информации издания «Спорт-Экспресс», после поражения от «Краснодара» Березуцкий попросил руководство ЦСКА освободить его от должности тренера. Отмечается, что специалист заявил, что не видит перспектив продолжать работу.

Напомним, что в 29-м туре РПЛ ЦСКА в гостях уступил «Краснодару» со счётом 0:1. Таким образом, краснодарский клуб обошёл армейцев в турнирной таблице чемпионата России и стал четвёртым.

Ранее Алексей Березуцкий прокомментировал поражение ЦСКА в матче с «Краснодаром».