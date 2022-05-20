Гончаренко назвал Дзагоева легендой ЦСКА

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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из армейской команды.
Гончаренко назвал Дзагоева легендой ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнёрами», — цитирует Гончаренко Sport24.

По его словам, высокая травматичность игрока мешает ему приносить пользу команде в полном объёме. Он отметил, что футболист всегда положительно влиял на команду и давал ей хороший импульс.

20 мая гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у клуба было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет получать мало игрового времени.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее в ЦСКА объявили о расторжении контракта с Дзагоевым.

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