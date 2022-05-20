Гончаренко назвал Дзагоева легендой ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из армейской команды.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага — это легендарный футболист для команды. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнёрами», — цитирует Гончаренко Sport24.

По его словам, высокая травматичность игрока мешает ему приносить пользу команде в полном объёме. Он отметил, что футболист всегда положительно влиял на команду и давал ей хороший импульс.

20 мая гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что у клуба было джентльменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет получать мало игрового времени.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее в ЦСКА объявили о расторжении контракта с Дзагоевым.