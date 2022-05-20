В ЦСКА объявили о расторжении контракта с Дзагоевым

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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб расторг контракт с полузащитником Аланом Дзагоевым по обоюдному согласию .
В ЦСКА объявили о расторжении контракта с Дзагоевым
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У нас было джентельменское соглашение, подразумевающее досрочный уход Дзагоева в случае, если он будет мало играть. Мы желаем Алану получать максимальное удовольствие от игры в футбол. А после завершения карьеры ждём его уже в структуре клуба», — приводит слова Бабаева официальный сайт ЦСКА.

Дзагоев присоединился к команде в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее Дзагоев опроверг слухи о завершении своей карьеры.

 

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