Дзагоев опроверг слухи о завершении своей карьеры
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«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».
Напомним, что футболист выступает за московский клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзагоев принял участие в 30 матчах, в которых сделал три результативные передачи.
Ранее Дзагоев признался, что часто заводится и кричит на менее опытных партнёров по команде.