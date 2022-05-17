Дзагоев опроверг слухи о завершении своей карьеры

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал информацию о завершении своей карьеры.

«У меня даже мысли не было о том, чтобы заканчивать карьеру. Это неправда, не понимаю, откуда взялась эта информация. У меня ещё год действует контракт с ЦСКА», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзагоев принял участие в 30 матчах, в которых сделал три результативные передачи.

Ранее Дзагоев признался, что часто заводится и кричит на менее опытных партнёров по команде.