Дзагоев: самому бывает противно, что ору на одноклубников как ненормальный

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев признался, что часто заводится и кричит на менее опытных партнёров по команде.

«Это всё у меня идёт не оттого, что я хочу обидеть, наорать или унизить. Я пытаюсь донести, что такими действиями ты тормозишь командную игру, а хочется, чтобы команда играла быстро. Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзагоев принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист Даниэль Фарке, ранее возглавлявший «Краснодар», может продолжить карьеру в Англии.