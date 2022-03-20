Дзагоев: самому бывает противно, что ору на одноклубников как ненормальный
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«Это всё у меня идёт не оттого, что я хочу обидеть, наорать или унизить. Я пытаюсь донести, что такими действиями ты тормозишь командную игру, а хочется, чтобы команда играла быстро. Мне самому частенько бывает противно, что ору как ненормальный», — цитирует Дзагоева пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что футболист выступает за московский клуб с 2008 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзагоев принял участие в 18 матчах, в которых сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что немецкий специалист Даниэль Фарке, ранее возглавлявший «Краснодар», может продолжить карьеру в Англии.