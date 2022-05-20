Гришин: для ЦСКА большой плюс, что Акинфеев остался

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым до 2024 года.
Гришин: для ЦСКА большой плюс, что Акинфеев остался
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«Акинфеев — лидер команды, легенда красно-синих, лучший вратарь нашего чемпионата. То, что он подписал контракт, дорогого стоит. Если в случае с Дзагоевым и Фернандесом ЦСКА потерял, то здесь, безусловно, приобрёл. Но особых вопросов по его поводу не было, все знали, что у Игоря будет новое соглашение с клубом. Всё-таки он вратарь, не полевой игрок, там совсем другая работа, поэтому волнений по поводу его возможного ухода не было», — заявил Гришин RT.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович заявил, что Акинфеев является лучшим вратарём в России.

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