Гершкович назвал Акинфеева лучшим вратарём в России

Короткая ссылка
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим вратарём в России.
Гершкович назвал Акинфеева лучшим вратарём в России
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

«На сегодняшний день, если бы у меня спросили, кто лучший вратарь в России, я бы с чистой совестью ответил: Игорь Акинфеев. На мой взгляд, это игрок номер один, несмотря на возраст. Он всегда держит себя в форме. Я не видел ни разу никаких признаков усталости или каких-то вещей, говоривших о том, что ему пора заканчивать. Ни у кого язык не повернётся сказать такое. Дай бог Игорю здоровья. Это, несомненно, тот футболист, который приносит пользу ЦСКА и всему российскому футболу», — заявил Гершкович RT.

36-летний голкипер подписал новый контракт с армейским клубом до конца сезона-2023/24.

Ранее Гершкович прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить