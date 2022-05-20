Гершкович назвал Акинфеева лучшим вратарём в России

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович считает, что капитан и голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим вратарём в России.

«На сегодняшний день, если бы у меня спросили, кто лучший вратарь в России, я бы с чистой совестью ответил: Игорь Акинфеев. На мой взгляд, это игрок номер один, несмотря на возраст. Он всегда держит себя в форме. Я не видел ни разу никаких признаков усталости или каких-то вещей, говоривших о том, что ему пора заканчивать. Ни у кого язык не повернётся сказать такое. Дай бог Игорю здоровья. Это, несомненно, тот футболист, который приносит пользу ЦСКА и всему российскому футболу», — заявил Гершкович RT.

36-летний голкипер подписал новый контракт с армейским клубом до конца сезона-2023/24.

Ранее Гершкович прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.