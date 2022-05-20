Гершкович: я очень уважаю Дзагоева, он провёл хорошую карьеру

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из ЦСКА.
Гершкович: я очень уважаю Дзагоева, он провёл хорошую карьеру
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Алан — талантливый футболист. Очень уважаю Дзагоева как игрока, он провёл хорошую карьеру. Но, видимо, сейчас травмы, которые его преследуют, не дают возможность продолжать выступать в ЦСКА», — заявил Гершкович RT.

Он также считает, что у 31-летнего полузащитника уже нет возможности выступать на высоком уровне и уход из ЦСКА был обоюдным решением между ним и клубом.

«Думаю, комментарии скоро обязательно появятся. Знаю, что у армейцев всегда было хорошее отношение к Алану, а у него — к ЦСКА. Видимо, настал период времени, когда пора расставаться», — добавил Гершкович.

Ранее бывший главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко высказался об уходе Дзагоева из команды.

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