Гершкович: я очень уважаю Дзагоева, он провёл хорошую карьеру
- РИА Новости
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«Алан — талантливый футболист. Очень уважаю Дзагоева как игрока, он провёл хорошую карьеру. Но, видимо, сейчас травмы, которые его преследуют, не дают возможность продолжать выступать в ЦСКА», — заявил Гершкович RT.
Он также считает, что у 31-летнего полузащитника уже нет возможности выступать на высоком уровне и уход из ЦСКА был обоюдным решением между ним и клубом.
«Думаю, комментарии скоро обязательно появятся. Знаю, что у армейцев всегда было хорошее отношение к Алану, а у него — к ЦСКА. Видимо, настал период времени, когда пора расставаться», — добавил Гершкович.
Ранее бывший главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко высказался об уходе Дзагоева из команды.