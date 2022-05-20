Экс-тренер ЦСКА Чанов считает, что клубу стоило продлить контракт с Акинфеевым ещё раньше

Короткая ссылка
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым до 2024 года.
Экс-тренер ЦСКА Чанов считает, что клубу стоило продлить контракт с Акинфеевым ещё раньше
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«ЦСКА принял отличное решение. Немного тянули и слишком долго подписывали. Это стоило бы сделать сразу. Его уровень и так виден. На данный момент замены Акинфееву нет. Здесь уже ничего доказывать не надо», — приводит слова Чанова Sport24.

В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов и Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

В московской команде Акинфеев провёл 704 матча, в которых пропустил 630 мячей и 297 раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Акинфеев подписал новый контракт с армейским клубом до конца сезона-2023/24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить