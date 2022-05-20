Экс-тренер ЦСКА Чанов считает, что клубу стоило продлить контракт с Акинфеевым ещё раньше

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал информацию о продлении контракта с капитаном и голкипером команды Игорем Акинфеевым до 2024 года.

«ЦСКА принял отличное решение. Немного тянули и слишком долго подписывали. Это стоило бы сделать сразу. Его уровень и так виден. На данный момент замены Акинфееву нет. Здесь уже ничего доказывать не надо», — приводит слова Чанова Sport24.

В составе армейцев вратарь выиграл шесть чемпионатов и Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА.

В московской команде Акинфеев провёл 704 матча, в которых пропустил 630 мячей и 297 раз отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что Акинфеев подписал новый контракт с армейским клубом до конца сезона-2023/24.