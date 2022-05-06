«Ему нужен очередной вызов»: что говорят о возможном переходе Дзюбы в «Црвену Звезду»

Артём Дзюба этим летом может покинуть «Зенит». По данным СМИ, им интересуются клубы из России и Европы, а «Црвена Звезда» уже начала переговоры с нападающим. Мнения специалистов по поводу того, стоит ли форварду переезжать в Белград, разделились. С точки зрения бывшего главного тренера сине-бело-голубых Властимила Петржелы, Дзюба не подходит под стиль игры сербского гранда. А бывший президент «Локомотива» Илья Геркус считает, что нападающему будет полезно сменить команду, поскольку он не готов довольствоваться ролью запасного в «Зените».

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может покинуть клуб этим летом. Как сообщили RT источники, близкие к ситуации, 33-летний форвард не хочет оставаться в команде из Санкт-Петербурга и уже получил ряд интересных предложений из России и Европы.

Одно из них поступило от «Црвены Звезды». Генеральный директор клуба Звездан Терзич подтвердил, что с форвардом ведутся переговоры. Также среди вариантов озвучивается «Фенербахче», но именно переезд в Сербию считается наиболее вероятным. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €9 млн.

К информации о возможном продолжении карьеры четырёхкратного чемпиона страны в Белграде многие отнеслись скептически. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела, например, не понимает, почему футболистом заинтересовались в «Црвене Звезде».

Также по теме «Конкуренция оставляет желать лучшего»: Игонин — о гегемонии «Зенита», мастерстве Семака и будущем Дзюбы Постоянные победы «Зенита» способны негативно сказаться на уровне РПЛ. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист сборной России...

«Зачем он им? Команда очень техничная, там самые быстрые игроки. Дзюба не подойдёт такой команде. Тем более зачем Артёму «Црвена Звезда» для Лиги чемпионов, если игроки там хуже, чем в «Зените». Видимо, он хочет уйти. Ничего страшного в этом нет. Для «Зенита» это не станет большой потерей, там много хороших игроков», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Согласен с Петржелой и главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян, который многие годы работал с мужскими клубами. По его мнению, Артём может не вписаться в команду, которая играет в комбинационный футбол.

«Хорошо знаю «Црвену Звезду» — изучал её, когда могли сыграть с ними в отборе Лиги Европы с «Алашкертом». Дома там невероятный ажиотаж, полные трибуны, сумасшедшая поддержка. Но только не понимаю, как там планируют использовать Дзюбу на поле. Сербы играют в исключительно комбинационный футбол, основанный на тотальном контроле мяча. Мне трудно понять, как Артём в такой футбол впишется: у них не будет большого количества длинных передач — того, в чём Дзюба хорош. По стилю он не подходит, но раз его зовут, значит, уже всё взвесили», — заявил Григорян в комментарии телеканалу «Матч ТВ».

Известный сербский агент Деян Йоксимович, наоборот, уверен, что игрок такого уровня сможет усилить «Црвену Звезду». Кроме того, у него не будет проблем с болельщиками, так как он русский.

«Уровень атаки в команде хороший, основной центральный нападающий — Милан Павков. Он по фактуре похож на Дзюбу, тоже высокий — 193 см. Несколько лет назад делал дубль в матче с «Ливерпулем», который потом выиграл Лигу чемпионов. Возможно, он покинет команду летом. Ещё есть новичок Охи Омойжуанфо, его взяли зимой свободным агентом. Он был лучшим бомбардиром в чемпионате Норвегии, за «Црвену Звезду» уже успел забить шесть мячей», — рассказал специалист.

Есть в возможном переезде в Сербию и минусы. По словам Йоксимовича, клуб не сможет предоставить россиянину условия, сопоставимые с теми, которые есть в «Зените».

«Порядок зарплат совсем другой даже у ведущих игроков. По сравнению с РПЛ годовой бюджет у клуба совсем небольшой — максимум €25 млн. У «Партизана» примерно €15 млн, а уже у третьей команды — всего €2—3 млн», — добавил агент.

Ещё один фактор, который может повлиять на решение форварда, — семья. В прошлом году у Дзюбы родился третий сын, и неизвестно, захочет ли жена перебираться с малышом в Белград. По мнению бывшего защитника «Спартака» Евгения Ловчева, переезжать в Европу нападающему уже поздно.

«Только сам Артём может определить, как он себя чувствует и какие у него отношения с руководством команды. Сербия — это такая же Россия. Не будет никакого перехода в «Црвену Звезду». У него всё здесь, семья здесь. Ещё неизвестно, уйдёт ли он вообще», — отметил Ловчев.

Однако аргументов в пользу перехода в «Црвену Звезду» значительно больше. В первую очередь это отсутствие игровой практики в «Зените». Дзюба не тот человек, который может смириться с ролью запасного. Поэтому, по словам бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса, если у него есть варианты продолжения карьеры, то их стоит рассмотреть.

«С «Зенитом» он выиграл всё, что мог. Следующий сезон будет повторением. Причём повторением в непривычной для него роли запасного игрока. В «Зените» он был суперзвездой и примой. Переход в новый клуб мог бы стать новым опытом для форварда. Мы понимаем, что Дзюба не молодеет... Клуб уже де-факто решает задачу. Ему предложили роль игрока, выходящего на замену. Мне кажется, Дзюба тяготится этой ролью», — объяснил специалист в эфире канала «Россия 24».

Согласен с функционером и экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв. По его мнению, Артём уже не может бороться за место в основном составе «Зенита», поэтому вполне логично сменить клуб.

«Дзюбе уже пора заканчивать. Если сумеет заиграть в Сербии, то пусть уезжает. Это хорошая страна с хорошим футболом. Они подняли футбол, в отличие от нас. Пусть поиграет там, попробует. Возраст ему позволяет, он может разыграться. В России он уже не тянет футбол, у нас есть побыстрее ребята», — заявил Пономарёв.

Григорян, в свою очередь, подчеркнул, что переезд в Белград станет правильным решением для россиянина, учитывая его характер.

«Дзюба — воин, ему нужен очередной вызов, сверхмотивация. И когда это всё есть, Артём способен на многое. Переезжая в Сербию, он создаёт сам себе необходимый вызов для шага вперёд. Не согласен с тем, что он возрастной футболист. Посмотрите сейчас на Левандовского, Роналду, Мюллера», — отметил специалист.

При этом многие специалисты положительно оценивают шансы Дзюбы заиграть в Сербии. По словам бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, у форварда для этого есть все необходимые качества.

«Он очень хороший нападающий. Знает, как играть в футбол, забивает голы и является лидером, так что у него есть все качества, чтобы добиться успеха в «Црвене Звезде». Всё зависит от того, как тренер хочет играть. Артём будет играть!» — сказал специалист в беседе с «Чемпионатом».

В то же время экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что в новом клубе Дзюба может стать примером для молодёжи, а его опыт будет полезен «Црвене Звезде».

«Мы знаем, что команда очень хорошо работает по юношам. Это такой конвейер, откуда потом игроки уезжают в сильные чемпионаты. Для этой команды очень важно каждый год играть в еврокубках, а особенно в Лиге чемпионов. Наверняка такой опытный игрок, который может помочь в их игровых схемах, нужен «Црвене Звезде» и тренерскому штабу», — сказал Радченко.

На фоне этих обсуждений неожиданное предположение сделал футбольный агент Дмитрий Селюк. По его мнению, будет красиво, если форвард завершит карьеру не в Сербии, а в «Спартаке», за который он выступал с 2006 по 2015 год.

«Это стало бы хитом сезона. Дзюба бы помог команде. Он играл бы в основе, он лучше Соболева и Николсона. У него и большой опыт, и навыки. Доигрывать в каком-нибудь «Ростове» ему не надо. Предложил бы Артёму завершить карьеру в «Спартаке». Было бы что писать для прессы весь сезон. Также это интересный шаг в плане коммерции. Откуда вышел — туда и пришёл», — приводит слова специалиста «Спорт день за днём».