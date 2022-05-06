Комбаров: «Спартак» может обыграть «Урал» в матче РПЛ
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«Спартаку» сейчас очень нужны очки в матче с «Уралом». Близится конец чемпионата, и игроки хотят реабилитироваться перед болельщиками за такой сезон. Уверен, что «Спартак» будет сверхмотивированным. Конечно, «Спартак» может победить», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».
Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт в Екатеринбурге 7 мая. Игра начнётся в 14:00 мск.
«Спартак» (34 очка) занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Урал» (27) располагается на 14-й строчке.
Ранее Александр Селихов заявил, что «Спартак» не попадёт в зону стыковых матчей.