Селихов не верит, что «Спартак» попадёт в зону стыковых матчей

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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов рассказал о возможном попадании красно-белых в стыковые матчи за право остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Селихов не верит, что «Спартак» попадёт в зону стыковых матчей
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«Попадание в стыковые матчи? Это придаёт дополнительную ответственность и, соответственно, нервозность. Но мы — «Спартак», поэтому, думаю, до стыков не дойдёт. Понятно, что сезон смазанный, где-то что-то не получалось, но он нас многому научит», — приводит слова Селихова Sport24.

После 27-го тура московская команда занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. В зоне стыковых матчей находятся «Рубин» (29) и «Урал» (27).

«Спартак» сыграет с командой из Екатеринбурга 7 мая. Начало — в 14:00 мск.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном попадании красно-белых в зону стыков РПЛ.

 

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