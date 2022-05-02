Гаврилов — о «Спартаке» в стыках: они уже были в первой лиге

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о возможном попадании красно-белых в зону стыковых матчей по итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы живём в таком мире: «Спартак» — не соперник «Зениту». Пусть поиграют стыки, может, и вылетят! «Спартаку» надо будет давать отпор только на футбольном поле! «Спартак» хотят потопить? Они уже были в первой лиге. Выплыли!» — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Напомним, что после 27-го тура РПЛ «Спартак» занимает десятую строчку турнирной таблицы с 34 очками. От зоны стыковых матчей коллектив Паоло Ваноли отделяют шесть баллов. Командам осталось сыграть три матча.

Ранее бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что не уверен, сможет ли Ваноли наладить игру «Спартака».