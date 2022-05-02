Бояринцев не уверен, что Ваноли сможет наладить игру «Спартака»

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Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев отреагировал на победу красно-белых над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Бояринцев не уверен, что Ваноли сможет наладить игру «Спартака»
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«Уже можно думать о следующем сезоне. И хочется решать, конечно, другие задачи. Ваноли? Вряд ли его будут снимать. Сколько уже можно? Но по игре: первый тайм мне вообще не понравился», — цитирует Бояринцева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, желание играть у футболистов «Спартака» есть, но нет конструктивной игры.

«Но я не могу сказать, что Ваноли сможет поставить игру в следующем сезоне. «Спартак» — первая команда, где он стал главным тренером. Давайте оценивать его работу по месту в турнирной таблице. Конечно, мы недовольны», — заключил Бояринцев.

«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. Столичная команда за три тура до окончания сезона пока не обезопасила себя от попадания в зону стыковых матчей. 

Ранее Литвинов не исключил, что столичный клуб сможет прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2022/23.

 

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