Литвинов: «Спартак» в сезоне-2022/23 постарается прекратить гегемонию «Зенита»
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«Я думаю, что всё возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится прекратить гегемонию «Зенита». Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это», — цитирует Литвинов «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем он подчеркнул, что «Зенит» действительно обладает очень сильным подбором футболистов.
«Реально звёзды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, который приехали из сильных клубов», — заключил он.
«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.
«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице.
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