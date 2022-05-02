Литвинов: «Спартак» в сезоне-2022/23 постарается прекратить гегемонию «Зенита»

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов не исключил, что столичный клуб сможет прекратить доминирование «Зенита» в чемпионате России по футболу в сезоне-2022/23.
Литвинов: «Спартак» в сезоне-2022/23 постарается прекратить гегемонию «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Я думаю, что всё возможно. Может, даже в следующем сезоне у нас получится прекратить гегемонию «Зенита». Самое главное сейчас — найти свою игру и понять, как мы должны доминировать и играть с позиции победителя. Тогда возможно, что мы прекратим это», — цитирует Литвинов «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он подчеркнул, что «Зенит» действительно обладает очень сильным подбором футболистов.

«Реально звёзды — люди, которые играли в «Барселоне». И иностранцы, который приехали из сильных клубов», — заключил он.

«Зенит» в матче 27-го тура переиграл «Локомотив» (3:1) и досрочно оформил победу в чемпионате России. Команда из Санкт-Петербурга стала восьмикратным чемпионом страны. Сергей Семак в четвёртый раз подряд выиграл с сине-бело-голубыми золотые медали РПЛ.

«Спартак» (34 очка) занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее Паоло Ваноли рассказал, почему совершил забег через всё поле после гола Александра Соболева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить